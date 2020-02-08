Cem Yılmaz Serenay Sarıkaya Atina'da görüntülendi aşk resmen kanıtlandı
Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz aşkı magazin gündemine bomba gibi düştü. İkili, Atina sokaklarında gezerken fena yakalandı.
Defne Samyeli ile 1,5 yıllık ilişkisini geçtiğimiz aylarda sonlandıran Cem Yılmaz'ın adı ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ile anılmaya başladı. Hatta Samyeli ve Yılmaz çiftinin ayrılık nedeni olarak Serenay Sarıkaya gösterildi. Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya ile aşk iddialarını yalanlasa da ikili, objektiflerden kaçamadı.
Dolu dizgin aşk yaşadıkları iddia edilen Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz, Atina sokaklarında yakalandılar. Baş başa tatile çıkan ikilinin aşk iddiaları da Atina'daki Türkler tarafından doğrulanmış oldu.
Geçtiğimiz günlerde de Serenay Sarıkaya'nın oynadığı Alice Müzikali'nin 50. gösterimi için verilen davete Cem Yılmaz da gelmişti.
Davette çekilen bir fotoğraf ile Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya, ilk defa aynı karede yer almış, Alice Müzikali'nin 50. oyununda neden Cem Yılmaz'ın orada olduğu herkes tarafından konuşulmuştu.