'Cem Yılmaz şarkıyı katletti Tarkan gizlice takipte!' Yılmaz Morgül bombaladı

Cem Yılmaz ve Tarkan'ı hedef alan Yılmaz Morgül şunları söyledi:

Tarkan iki kez üst üste gizlice yayınıma girdi. Bende ona "Unutmamalı" şarkısını armağan ettim. Tarkan'ın yüzüne, "Doğal olalım. Saf halimizle insanların karşısına çıkalım. Egolarımızı ve komplekslerinizi bir kenara bırakalım dedim."