'Cem Yılmaz şarkıyı katletti Tarkan gizlice takipte!' Yılmaz Morgül bombaladı
Yılmaz Morgül, Cem Yılmaz ve Tarkan'ı hedef aldı. Cem Yılmaz'ın şarkıyı katlettiğini söyleyen Morgül, Tarkan'ın kendisini gizli gizli takip ettiğini söyledi.
Ekranlarda uzun bir süredir görünmeyen Yılmaz Morgül, Nişantaşı'nda arkadaşı Pelin Suade ile birlikte alışveriş yaparken kameraların objektifine takıldı. Basın mensuplarıyla kısa bir sohbet eden Morgül, olay açıklamalara imza attı.
Cem Yılmaz ve Tarkan'ı hedef alan Yılmaz Morgül şunları söyledi:
Tarkan iki kez üst üste gizlice yayınıma girdi. Bende ona "Unutmamalı" şarkısını armağan ettim. Tarkan'ın yüzüne, "Doğal olalım. Saf halimizle insanların karşısına çıkalım. Egolarımızı ve komplekslerinizi bir kenara bırakalım dedim."
"Cem Yılmaz'ın şarkıcılıkla ilgili çalışmalarını şaşkınlıkla izliyorum. Geçen dönemde bir şarkıyı katletmişti.''
''Benden gördükten sonra pandemi dönemi gazinosu diye bir programına başlamış.''