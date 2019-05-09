Cem Yılmaz sahnede fenalaştı korku dolu anları Hakan Hatipoğlu anlattı
Kapalı gişe oynayan Diamond Elite Platinum Plus adlı gösterisine devam eden Cem Yılmaz, önceki akşam sahnede "İyi değilim" deyip kulise gidince izleyenler kısa süreli bir şok geçirdi.
Geçtiğimiz gün yenilenecek olan İstanbul seçimleri ile alakalı attığı tweetlerle hem destek gören hem de tepki çeken Cem Yılmaz, yeni stand-up gösterilerine tam gaz devam ediyor. Önceki akşam da gösterisini gerçekleştirmek için binlerce kişinin önünde sahneye çıkan Cem Yılmaz, sahnede bir anda fenalaştı. Herkesin şaka sandığı olayda ünlü komedyen "İyi değilim" deyip içeri gidince işin ciddiyeti ortaya çıktı.
O sırada gösteriye izleyici olarak katılan eski Survivor yarışmacısı Hakan Hatipoğlu, korku dolu anları sosyal medya hesabından paylaştı. Cem Yılmaz'ın gösteride fenalaştığını belirten Hatipoğlu, ilk başta herkesin şaka sandığını söyleyerek sözlerine şu şekilde devam etti:
"Cem Yılmaz gösteride fenalaştı. Başta herkes şaka sandık. Kulise yönelip, "Cidden iyi değilim" deyince herkes dondu kaldı. Sonrasında anonsla ve 20 dakika gösteriye ara verildi. Yarım saate bomba gibi döndü. Tansiyonu düşmüş ama korkuttu sonrası kahkahalar.. Geçmiş olsun üstad"
Kısa süreli bekleyişin ardından sahneye dönen Cem Yılmaz, büyük alkışların arasında gösterisini sağ salim tamamladı. Ancak ünlü komedyenin sevenlerini endişelendilen bu rahatsızlık nedeniyle, Cem Yılmaz'dan bir açıklama yapması bekleniyor.