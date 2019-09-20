Cem Yılmaz Reynmen sorusuna çok şaşırdı! Herkes yeğeni olarak biliyordu

YouTuber olmasının ardından çıkardığı 'Derdim Olsun' ve 'Ela' şarkıları rekorları alt üst eden Reynmen, kendisinin Cem Yılmaz'ın yeğeni olduğunu iddia etmişti. İkilinin ortak bir fotoğrafının bulunması da bu iddiaları güçlendirmişti.