Cem Yılmaz paylaştı fotoğraflarını görenler imajına şaştı kaldı
Şu sıralar Defne Samyeli ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından geçmiş döneme ait bir film setinden çekilmiş iki pozunu paylaştı.
Geçtiğimiz günlerde TEMA Vakfına 4 bin adet fidan bağışında bulunarak gündeme gelen Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından geçmişe ait bir fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafları görenler, ilk başta Cem Yılmaz'ın yeniden imaj değiştirdiğini düşündü.
Ancak Cem Yılmaz'ın paylaştığı bu fotoğraflar, Cem Yılmaz'ın başrolünde oynadığı ve 2015 yılında vizyona giren Ali Baba ve 7 Cüceler filminden kalmaydı. Ayrıca yoruma kapalı olarak paylaşılan bu kareler, kısa süre içerisinde 50 bini aşkın beğeni aldı.
Gençlik aşısı mı yaptırdı?
Öte yandan Cem Yılmaz, geçtiğimiz günlerde 'gençlik aşısı yaptırdı' haberlerine konu olmuştu. Yılmaz, bu haberlere "Gençlikten alınan embriyoları memelerine memelerine zerkediyormuş" yorumunda bulunmuştu.
Peki Cem Yılmaz kimdir?
23 Nisan 1973 tarihinde İstanbul'da doğdu. Aslen Gürün, Sivaslıdır. İlköğrenimini Mehmet Akif İlkokulu’nda tamamladı. Ortaokulda Bahçelievler Kazım Karabekir Ortaokulu'nu, sonrasında da Etiler Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi ve Boğaziçi Üniversitesi Turizm ve Otel Yönetimi bölümünü bitirdi.