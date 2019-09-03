Cem Yılmaz paylaştı fotoğraflarını görenler imajına şaştı kaldı

Ancak Cem Yılmaz'ın paylaştığı bu fotoğraflar, Cem Yılmaz'ın başrolünde oynadığı ve 2015 yılında vizyona giren Ali Baba ve 7 Cüceler filminden kalmaydı. Ayrıca yoruma kapalı olarak paylaşılan bu kareler, kısa süre içerisinde 50 bini aşkın beğeni aldı.