Cem Yılmaz oğlu Kemal'in dans videosunu paylaştı sosyal medyada kıyamet koptu
Cem Yılmaz, oğlu Kemal'in dans videosunu yayınladı, sosyal medyada kıyamet koptu.
Son zamanlarda Defne Samyeli ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Cem Yılmaz, oğlu Kemal'in dans ettiği bir videoyu sosyal medya hesabı Instagram'dan yayınladı. Kemal'in videosunda dikkat çeken bir ayrıntı, Cem Yılmaz'ın takipçilerinin ayağa kaldırdı.
Cem Yılmaz'ın "Dans bizim için 1. plandadır" notunu düştüğü paylaşımı 1 milyonun üzerinde izlenme aldı. Kemal'in dansına çoğu takipçisi bayılırken, Yılmaz'ın paylaşımındaki bir detay bazı takipçileri rahatsız etti.
Yılmaz'ın oğlu Kemal'in dans ettiği videoda dikkat çeken çıplak model, takipçileri isyan ettirdi. Çoğu sosyal medya kullanıcısı paylaşıma "Çocuğun olduğu bir evde çıplak mankenin ne işi var" yorumlarıyla duruma tepki gösterdi.
Hatta Cem Yılmaz'ın evinde çıplak manken olması hayranlarını Yılmaz'dan soğuttu, bir takipçisi, ''Arada ki manken Cem Yılmaz'dan soğuttu'' diye yazdı.