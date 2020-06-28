Cem Yılmaz Netflix'e çok sert çıktı! Cevabı sosyal medyayı salladı

Son dönemde adı oyuncu Serenay Sarıkaya ile yaşadığı aşk ile gündemden düşmeyen ve evinin havuzunda çekilmiş görüntülerinin basına sızdırılmasından sonra bir hayli gündem olan Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından dijital yayın platformu Netflix'e tepki gösterdi.