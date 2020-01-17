Cem Yılmaz Karakomik Filmler 2'yi anlattı akıl hastanesinde bulunduğunu itiraf etti

''Ben bu konuda dürüst kast yaptığımı düşünüyorum. Yazarken ‘makine dairesindeki Salih usta’ diye bir şey yapıyorum, Zafer Abi’ye yakıştırıyorum bunu ya da Özkan abi olur mu diye düşünüyorum. Çünkü tanıdığım bildiğim aktörler bunlar. Aramızda bu konuyu çok tartışıyoruz. Özkan abinin cuma günü çıkacak filmde oynadığı karakter için aklıma başka kimse gelmez, sadece benim değil kimsenin gelmez.''