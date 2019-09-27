Cem Yılmaz İstanbul depreminde İzmir'de zor anlar yaşadı oğlu için endişelendi
Cem Yılmaz, İstanbul depremi esnasında bulunduğu İzmir'de tedirgin anlar yaşadı.
İzmir'de sosyokültürel yaşama katlı sağlanmasının hedeflendiği sosyal sorumluluk projesi Nettalks ile ilham veren kişiler, bilet gelirlerinin tamamı farklı vakıflara bağışlanacak şekilde gerçekleştirildi. Geçtiğimiz yıl gazeteci Ayşe Arman, yazar Azra Kohen ve tiyatro sanatçısı Ali Poyrazoğlu ağırlanmıştı. Bu sene ki konuk ise Cem Yılmaz oldu.
İzmir'de bir otelin konferans salonunda sevenleriyle buluşan Cem Yılmaz'ın gösterisinin biletleri 250 TL'den satılırken sahneye çıkmadan önce İstanbulluları korkutan depremi öğrenen Yılmaz, ''Aklımda İstanbul'da'' diyerek tedirginliğini dile getirdi.
Yaklaşık 300 kişinin katıldığı gösteride Cem Yılmaz, kendisinin bir komedyen olarak toplumsal faydasını şu sözleriyle dile getirdi:
"Ben 22 yaşındayken, sahnede başarısız olma ihtimali üzerine sahneye çıktım. Kendimi çok kabiliyetli, 50 kişinin önüne de çıksa 100 kişinin önüne de çıksa başarılı öyküler anlatabilecek, güldürebilecek birisi olduğumu düşünerek, çıkmadım. Biz böyle bir iş için yaratılmışız.''