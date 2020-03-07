Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya'dan yan yana ilk fotoğraf geldi
Aşklarını gözlerden uzak yaşamak isteyen Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya, yemek yedikleri bir mekanda küçük hayranlarını kıramayınca ilk kez yan yana görüntülenmiş oldular.
Magazin dünyasına bomba gibi gibi düşen Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkından ilk fotoğraf geldi. Taze aşıklar, yemek yedikleri bir mekanda küçük bir hayranlarının isteğini geri çevirmeyerek fotoğraf çektirdiler. Böylece Sarıkaya ve Yılmaz ilk kez yan yana görüntülendiler.
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Magazin dünyasına bomba gibi gibi düşen Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkından ilk fotoğraf geldi.
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Aşklarını magazin dünyasından uzak tutmak için türlü önlemler alan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya çifti, yemek yedikleri bir mekanda küçük bir hayranlarının isteğini geri çevirmeyerek fotoğraf çektirdiler.
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Gittikleri mekanlardan görüntü vermemek için ayrı ayrı çıkmayı tercih eden Sarıkaya ve Yılmaz ilk kez yan yana görüntülendiler.
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