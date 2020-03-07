Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya'dan yan yana ilk fotoğraf geldi

Magazin dünyasına bomba gibi gibi düşen Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkından ilk fotoğraf geldi. Taze aşıklar, yemek yedikleri bir mekanda küçük bir hayranlarının isteğini geri çevirmeyerek fotoğraf çektirdiler. Böylece Sarıkaya ve Yılmaz ilk kez yan yana görüntülendiler.