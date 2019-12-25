Cem Yılmaz hastaneye kaldırıldı! Gösterisi ertelendiğini sosyal medyadan duyurdu
Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Bostancı Gösteri Merkezi'ndeki gösterisi öncesi rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.
Komedyen Cem Yılmaz, Bostancı Gösteri Merkezi'ndeki gösterisi öncesi rahatsızlandı. Gösterisi iptal edilirken Yılmaz hastaneden bir video paylaşarak sevenlerine, "İyiyim merak etmeyin" mesajı verdi.
Cem Yılmaz'ın bu akşam rahatsızlandığı için Bostancı Gösteri Merkezi'ndeki gösterisi iptal edildi.
Yılmaz, hastaneden paylaştığı videoda "Şu anda Bostancı Gösteri Merkezi'nde olmam lazımdı ama yine de Bostancı'dayım. Ama Bostancı Gösteri Merkezi'nde değilim. Oyunumuz 5 Ocak'a ertelenecek galiba. Ama her şey yolunda iyiyim. İyiyim ama gidiyor gibi. İyiyim merak etmeyin" ifadelerini kullandı.
Cem Yılmaz hastane odasından paylaştığı videoya "Sevenlerime duyuru ;) Göz var göz var ! Bostancı Gösteri Merkezi'ndeki oyunum Ocak 5'e kaydırıldı... Affedin sizi zahmete soktuğum için" notunu ekledi.