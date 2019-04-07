Cem Yılmaz gösterisinde Acun Ilıcalı ve Nusret'le dalga geçti

Yirmi beş yıl önce ilk Avrupa turnesine çıktığı zamanları anlatan komedyen, "O zamanlar, salonlar zayıftı, küçüktü, yan tarafında döner filan kesiliyordu, hani bir çeyrek alana Cem bedava gibiydi. İş büyüdü ve sizin sayenizde büyüdü. Bakın, burası büyük ve önemli bir salon, Mitsubishi Electric Halle. Onun için de hepinize çok teşekkür ediyorum. İnsanların birbirine beş dakika ayırmadığı bir çağda yaşıyoruz, sizler aylar önce bilet alıp geldiniz, sağolun“ dedi.