Cem Yılmaz gösterisinde Acun Ilıcalı ve Nusret'le dalga geçti
Diamond Elite Platinum Plus adlı stand-up gösterisi için turnelerine devam eden Cem Yılmaz, önceki akşam Düsseldorf kentinde bulunan tanınmış toplantı ve gösteri salonu Mitsubishi Electric Halle'de sevenlerinin karşısına çıktı.
İki bölüm halinde yaklaşık iki saat boyunca sahnede kalan Cem Yılmaz, seyircileri yine gülme krizine soktu. Sahnede, yedi yıl aradan sonra Düsseldorf'a geldiğini söyleyen Cem Yılmaz, kendisini izlemek için salonu dolduran hayranlarına, “İstanbul'da da gülüyorlar, ama buradakiler gibi değil, burası başka. Siz yinede İnternet'e koymayın, sonra İstanbul'a döneceğiz." dedi.
Yirmi beş yıl önce ilk Avrupa turnesine çıktığı zamanları anlatan komedyen, "O zamanlar, salonlar zayıftı, küçüktü, yan tarafında döner filan kesiliyordu, hani bir çeyrek alana Cem bedava gibiydi. İş büyüdü ve sizin sayenizde büyüdü. Bakın, burası büyük ve önemli bir salon, Mitsubishi Electric Halle. Onun için de hepinize çok teşekkür ediyorum. İnsanların birbirine beş dakika ayırmadığı bir çağda yaşıyoruz, sizler aylar önce bilet alıp geldiniz, sağolun“ dedi.
Tarkan ile güçlerimizi birleştirirsek...
Sahnede anlatımlarıyla seyircileri adeta gülme krizine sokan Cem Yılmaz, salonu tıka basa dolu görünce, “Eğer Tarkan ile güçlerimizi birleştirirsek, Düsseldorf'u alırız, harikasınız, bu akşam fena yapacağım, çok hazırım, yerlerinize oturun birazdan nişan başlıyor” diyerek, hayranlarının uzun süre unutamayacakları şovuna başladı.
Biz Tarkan’a dert mi anlatıyoruz
Gösterisinin ilerleyen bölümünde yine ünlü sanatçı Tarkan'dan söz etmeye devam eden Cem Yılmaz, Tarkan'ın ‘Yolla‘ adlı şarkısını hatırlatarak, “Tarkan ben dert babasıyım diyor. Biz, Tarkan'a dert mi anlatıyoruz? Ama seviyorum Tarkan'ı, insan sevdiğine takılır. Dünyayı Tarkan yönetsin istiyorum“ dedi.