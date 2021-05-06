Cem Yılmaz Gökhan Özoğuz'a Mehmet Günsür'e yazdıklarıyla olay! Hıncal Uluç'u atlamadı
Cem Yılmaz, dün formundaydı. Athena'nın solisti Gökhan Özoğuz'a ve Mehmet Günsür'e yaptığı yorumlarla çok konuşuldu. Ünlü komedyen Hıcan Uluç'u da atlamadı.
Son zamanlarda sürekli olarak aşk hayatıyla adından söz ettiren Cem Yılmaz, Twitter'ı birbirine kattı. Dün bir hayli formunda olan Cem Yılmaz, önüne gelene yorum yapmaktan kendini alamadı. Durum böyle olunca Twitter'da da ilk TT sırasına oturmak da şart oldu.
Cem Yılmaz, en çok yakın arkadaşı Gökhan Özoğuz'a yaptığı yorumla adından söz ettirdi. Daha önce Cem Yılmaz, İbrahim Selim ile Bu Gece programında Tarkan ve Gökhan Özoğuz için ''Sosyal medyadan benim anladığım kadarıyla üç kişi var memleketeki bütün kötülükleri yapan; ben, Tarkan ve Athena Gökhan'' demişti.
Bu konuya da parmak basan Cem Yılmaz, Twitter'dan ''Gökhan Özoğuz'a Benim için bitti @gokhanozoguz 3 aydır illümünitanin aidatını da ödemiyor ! Beni de yukardan sıkıştırıyorlar. Derhal pelerinini ve asa yı getir !'' yazdı.
Cem Yılmaz'ın bu yazdıkları takipçilerinin yüzünü güldürdü. Sosyal medyadaki yorumları bununla sınırlı kalmayan Cem Yılmaz Instagram'da da kendini gösterdi.