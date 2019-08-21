Cem Yılmaz 'gençlik aşısı yaptırdı' iddiası olay oldu 'meme' yanıtı gündeme oturdu

Defne Samyeli ile olan birlikteliğinin ardından gençleştiği söylenen ancak bunun nedeninin 'gençlik aşısı' olduğunu iddia eden kişilere Cem Yılmaz'dan yanıt geldi. Yılmaz, twitter hesabından her zaman olduğu gibi iddialara alaylı bir şekilde cevap verdi.