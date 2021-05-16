Cem Yılmaz Erşan Kuneri sonrası yeni müjdeyi duyurdu! 16 yıl sonra...

Cem Yılmaz geçtiğimiz aylarda katıldığı bir programda 'G.O.R.A.' ile 'Arif ve 216' filmlerinin sevilen karakteri Erşan Kuneri'nin dizi olacağını açıklamıştı. Yılmaz, dizinin Netflix platformunda 8 bölüm olarak planlandığını açıklamıştı.