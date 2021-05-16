Cem Yılmaz Erşan Kuneri sonrası yeni müjdeyi duyurdu! 16 yıl sonra...
Erşan Kuneri dizisiyle ilgili çalışmalar yapan Cem Yılmaz, hayranlarına yeni müjdeyi duyurdu.
Cem Yılmaz geçtiğimiz aylarda katıldığı bir programda 'G.O.R.A.' ile 'Arif ve 216' filmlerinin sevilen karakteri Erşan Kuneri'nin dizi olacağını açıklamıştı. Yılmaz, dizinin Netflix platformunda 8 bölüm olarak planlandığını açıklamıştı.
Tek kamera yöntemiyle çekilecek sit-com benzeri bir yapım olacağını belirten Yılmaz'ın dizisinin kadrosunda olacak isimler belli olmuştu.
Erşan Kuneri dizisinin kadrosunda Uraz Kaygılaroğlu, Çağlar Çorumlu, Zafer Algöz, Ezgi Mola, Merve Dizdar, Nilperi Şahinkaya'nın yer alacağı ortaya çıkmıştı.
Dizi projesiyle uğraşan Cem Yılmaz, Twitter hesabından sevenlerine yeni bir müjde verdi.