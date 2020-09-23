Cem Yılmaz dizi müjdesini verdi! Meslekteki ustalarını bakın kimlermiş

İki dijital platform: Erşan Kuneri dizisinin yerli bir dijital platformda yayınlanacağını açıklayan Cem Yılmaz, "Benim anlaşmam belli bir proje üzerine. Globallerle mücadele edebilecek bir iki tane dijital platform var. Onların yaptıklarını desteklemek lazım. Benim bir projem var. Ben bir hızlı bir dizi projesi yapmak istiyorum. Erşan Kuneri'nin hayatından bir kesit." dedi.