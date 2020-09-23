Cem Yılmaz dizi müjdesini verdi! Meslekteki ustalarını bakın kimlermiş
Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Candaş Tolga Işık'ın sunduğu "Az Önce Konuştum" programına konuk oldu. Yılmaz şaşırtan açıklamalarda bulundu.
Haber Global'de "Az Önce Konuştum" programında gazeteci Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtlayan komedyen Cem Yılmaz, çekeceği ilk dizi için açıklamalar yaptı. Yılmaz, programda yaptığı açıklamada hayranlarına müjdeli haberi verdi.
Yılmaz hızlı bir dizi projesini yapmak istediğini söyleyerek, "Erşan Kuneri'nin hayatından bir kesit olacak. 8 bölümlük bir dizi çekeceğiz" dedi.
İki dijital platform: Erşan Kuneri dizisinin yerli bir dijital platformda yayınlanacağını açıklayan Cem Yılmaz, "Benim anlaşmam belli bir proje üzerine. Globallerle mücadele edebilecek bir iki tane dijital platform var. Onların yaptıklarını desteklemek lazım. Benim bir projem var. Ben bir hızlı bir dizi projesi yapmak istiyorum. Erşan Kuneri'nin hayatından bir kesit." dedi.
Komik ve hızlı bir dizi olacak: Erotik film yapımcısı Kuneri'nin hayatının anlatılacağı filmle ilgili Yılmaz "Önümüzdeki 6 aylık süreçte çalışmalara başlayacağız. Dijital bir platforma yapacağım bunu. 1975'den 1978'e kadar olan hayatından bir kesiti çekeceğiz. Erotik film yapımcısı olan Erşan Kuneri'nin farklı film türlerini denemesi konu alınacak. Komik ve hızlı bir dizi olacak" ifadelerini kullandı.