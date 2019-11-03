Cem Yılmaz-Defne Samyeli aşkını bitiren kadın o mu? Serenay Sarıkaya bombaladı

Yaklaşık bir buçuk yıldır dolu dizgin aşk yaşayan Cem Yılmaz ve Defne Samyeli çifti, iki hafta önce ayrılık kararı aldı. Bu haber magazin gündemine bomba gibi düştü. Çünkü ayrılığın nedeni Serenay Sarıkaya gösterildi.