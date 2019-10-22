Cem Yılmaz Defne Samyeli aşkı bitti Serenay Sarıkaya bombası patladı

Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya'nın samimiyetinin Defne Samyeli'yi kızdırdığı ve ikilinin bu sebeple ciddi bir tartışma yaşadığı iddia edildi. Kıskanılmaktan hiç hoşlanmayan Yılmaz'ın ise bu tartışmanın ardından ayrılık kararı aldığı belirtildi.