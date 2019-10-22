Cem Yılmaz Defne Samyeli aşkı bitti Serenay Sarıkaya bombası patladı
Geçtiğimiz günlerde ayrılıkları gündeme bomba gibi oturan Defne Samyeli ve Cem Yılmaz ilişkisinin perde arkasında dönen iddialar olay yarattı.
2018 yılında başlayan ilişkilerinde birçok kez ayrılıp barıştıkları yazılan, her seferinde de çıkan haberleri yalanlayan Defne Samyeli ve Cem Yılmaz, son çıkan ayrılık iddialarına sessiz kaldı. İkilinin bittiği konuşulan aşklarının ardından ise gündemi sarsan iddialar ortaya atıldı.
Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programının haberine göre; Cem Yılmaz ile Defne Samyeli'nin arasına Serenay Sarıkaya'nın girdiği söylendi.
Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya'nın samimiyetinin Defne Samyeli'yi kızdırdığı ve ikilinin bu sebeple ciddi bir tartışma yaşadığı iddia edildi. Kıskanılmaktan hiç hoşlanmayan Yılmaz'ın ise bu tartışmanın ardından ayrılık kararı aldığı belirtildi.
Gösterisini izlemeye gitmişti: Serenay Sarıkaya, 19 Nisan'da Yılmaz'ın tek kişilik stand-up gösterisini izlemiş, çıkışta kameralara yaptığı açıklamada "İade-i ziyaret yapacak herhalde" demişti.