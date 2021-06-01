Cem Yılmaz Ahu Yağtu'ya ödediği nafakanın azaltılmasını istedi bakın ne kadar ödüyormuş
Cem Yılmaz, şimdilerde Kardeşlerim dizisinde rol alan eski eşi Ahu Yağtu'ya ödediği nafakanın azaltılması için dava açtı.
2012 senesinde Cem Yılmaz ile Ahu Yağtu evlenmiş ikilinin bir de çocukları olmuştu. Fakat bu evlilik pek de uzun sürmemiş 2013 yılının sonlarına doğru ikili, boşanmıştı. Ortak çocukları olması nedeniyle ise Cem Yılmaz, Ahu Yağtu'ya nafaka ödüyordu.
Cem Yılmaz, şimdilerde 8 yıl önce boşandığı eski eşi Ahu Yağtu’ya çocuğu için ödediği aylık 10 bin dolarlık nafakanın 40 bin liraya düşürülmesi için dava açtı.
İstanbul 11. Aile Mahkemesinde görülen ilk duruşmaya Cem Yılmaz ile Ahu Yağtu katılmazken, tarafların avukatları duruşmada hazır bulundu.
Duruşmada beyanda bulunan Cem Yılmaz’ın avukatı davanın kabulünü istedi.