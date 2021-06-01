Cem Yılmaz Ahu Yağtu'ya ödediği nafakanın azaltılmasını istedi bakın ne kadar ödüyormuş

2012 senesinde Cem Yılmaz ile Ahu Yağtu evlenmiş ikilinin bir de çocukları olmuştu. Fakat bu evlilik pek de uzun sürmemiş 2013 yılının sonlarına doğru ikili, boşanmıştı. Ortak çocukları olması nedeniyle ise Cem Yılmaz, Ahu Yağtu'ya nafaka ödüyordu.