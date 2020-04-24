Cem Yılmaz abisi Can Yılmaz ve Zafer Algöz ile YouTube'da canlı yayın yaptı

''Onunla da bu süreçte 2-3 defa görüştük ve okey oynadık. Ozan Güven'e de sabahın köründe gitmişler 'Cem Yılmaz'ın evinde yangın çıkmış' diye sormuşlar. Ben Ozan ile görüşüyorum. Benim evimde yangın çıkmış olabilir mi? Önce yangın çıktı oluyor, sonra 'Yangınla ilgili ne düşünüyorsunuz?' diye soruyorlar."