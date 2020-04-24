Cem Yılmaz abisi Can Yılmaz ve Zafer Algöz ile YouTube'da canlı yayın yaptı
Zafer Algöz'ün Can Yılmaz ile beraber YouTube'da yaptığı Burda Olan Burda Kalır programına Cem Yılmaz konuk oldu. Birbirinden eğlenceli sohbetlere imza atılırken Cem Yılmaz, karantina günlerinde neler yaptığını anlattı.
Koronavirüs salgını herkesi eve kapattı. Ünlü isimler de sosyal medyaya ağırlık vererek sevenleriyle buluşmaya başladı. Zafer Algöz ve Cem Yılmaz da YouTube'da yaptıkları Burda Olan Burda Kalır programına Cem Yılmaz'ı davet etti, evler ünlü komedyenle şenlendi.
Cem yılmaz, 40 gündür evden çıkmadığını ve durumdan şikayetçi olmadığını şu sözlerle ifade etti:
"Biz kurallara uyan insanlarız. 'Dışarı çıkma' diyorlar biz de buna uyuyoruz. Ben evde zaman geçirmeyi seven insanım. Bugüne kadar bunaldım, sıkıldım demedim."
Cem Yılmaz, evinde yangın çıktığı haberlerini de açıklığa kavuşturdu, basın mensuplarına ise bir miktar sitem etti:
''Evinde yangın çıktığı haberlerine de yanıt veren Cem Yılmaz, "Evde yangın çıkmamış olabilir mi? 'Cem Yılmaz'ın evinde yangın çıktı ama umursamadılar' diye yazmışlar. Çöp odasına kül atmış çocuklar ve tütmüş. Ozan Güven'in eviyle aramızda 25 metre var.''
''Onunla da bu süreçte 2-3 defa görüştük ve okey oynadık. Ozan Güven'e de sabahın köründe gitmişler 'Cem Yılmaz'ın evinde yangın çıkmış' diye sormuşlar. Ben Ozan ile görüşüyorum. Benim evimde yangın çıkmış olabilir mi? Önce yangın çıktı oluyor, sonra 'Yangınla ilgili ne düşünüyorsunuz?' diye soruyorlar."