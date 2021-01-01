Cem Yılmaz 2020'ye içkiyle veda etti! Yazdığı not ise gündem oldu
Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın 2020'ye şaraplı veda pozu gündem oldu.
Defne Samyeli'den ayrılıp Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan ve yılın son aylarında Sarıkaya ile de ayrılan Cem Yılmaz yılın en çok konuşulan isimleri arasında yer almayı başardı. Yılmaz her paylaşımıyla da olay oluyor.
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Sosyal medya hesabını aktif şekilde kullanan Cem Yılmaz yılbaşı için İnstagram hesabından paylaşımda bulundu.
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Şarap ve kabuklu fıstık ile fotoğraf paylaşan Yılmaz'ın paylaşımına yazdığı not ise şaşırttı.
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Yılmaz fotoğrafına "Azıcık aşım,ağrısız başım. 👨🏻❤️👨🏻" notunu düştü.
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