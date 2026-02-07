Cem Uzan’ın yeni aşkı ortaya çıktı! “Kadınım” dediği kişi bakın kimmiş
Uzun süredir Fransa’da yaşayan Cem Uzan, özel hayatıyla yeniden gündeme geldi. Bir süredir gözlerden uzak aşk yaşayan Uzan’ın “kadınım” notuyla yaptığı romantik paylaşım sosyal medyada dikkat çekti. Bakın yeni sevgilisi kim çıktı...
Fransa’da gözlerden uzak bir yaşam süren Cem Uzan, bu kez özel hayatıyla adından söz ettirdi. Uzun süredir devam eden ilişkisiyle mutlu olduğu konuşulan Uzan, yaptığı romantik paylaşımla aşkını adeta ilan etti. Sosyal medya hesabından sevgilisiyle karesini paylaşan Uzan’ın “kadınım” dediği isim bakın kim çıktı...
Uzun yıllardır Fransa’da yaşamını sürdüren Cem Uzan, özel hayatıyla yeniden magazin gündeminin zirvesine çıktı.
Olaylı boşanmasının ve 2021 yılında Fransız eşi Fanny Blancheland ile yollarını ayırmasının ardından Uzan’ın, sosyete çevrelerinde tanınan Yasemin Sadıkoğlu ile yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıktı.
Galatasaray maçıyla başladığı iddia edilen bu sürpriz ilişki, Cem Uzan’ın sosyal medya paylaşımıyla da resmiyet kazandı.