Cem Özer'in sözleri bomba: Erdoğan benim sayemde belediye başkanı oldu

Oyuncu Cem Özer, yıllar önce televizyonda yayınlanan "Laf Lafı Açıyor" programıyla ilgili "Zülfü Livaneli'ye İstanbul Belediye Başkanlığı'nı kaybettiren benim. Benim programda kaybetti. Bu sebeple Recep Tayyip Erdoğan Belediye Başkanı oldu" dedi.