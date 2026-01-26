Cem Özer'den açıklama! Yeni eşi ve işi hakkında öyle sözler söyledi ki...

Cem Özer, 2017 yılında evlendiği Pınar Dura’ya övgüler yağdırdı. Ünlü komedyen ve oyuncu “Yüzüm hep gülüyor, hayatıma neşe katan biri var. Önemli olan dünyanın en güzel kadını ile olmak değil, senin dünyanı en güzel yapan kadınla birlikte olmak” diye konuştu.