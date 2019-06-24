Cem Özer: Haberim yoktu, gözlerim doldu
Ünlü televizyon yıldızı Cem Özer, sosyal medya hesabından kendisini son derece etkileyen bir haberi sevenleriyle paylaştı.
Ünlü televizyon yıldızı geçtiğimiz yıl rol aldığı filmin setinde geçirdiği kaza sonrasında uzun bir süre hastanede yatan ve sevenlerini meraklandıran Cem Özer sosyal medya hesabından kendisini duygulandıran bir haberi takipçileriyle paylaştı.
Cem Özer mezun olduğu Firuzağa İlkokulundaki sınıfa adının verildiğini takipçilerine duyurdu. Aldığı bu haberi sosyal medya üzerinden tesadüfen öğrendiğini belirtti.
Özer bu gelişme sonrasında şu satırları paylaştı: “Mezun olduğum Firüzağa ilkokulu. Okuduğum sınıfa adımı vermişler. Haberim yoktu, sosyal medyada görünce gözlerim doldu. Okullar açıldığında ziyaret edeceğim. Bu vesileyle Nuran Adaklı öğretmenime şükranlarımı sunarım.”
KAZADA NE OLMUŞTU? Afyonkarahisar'daki film çekimleri sırasında yüksekten düşerek ayağını kıran Cem Özer’in tedavisi Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’nde sürüyor. Moralinin iyi olduğu gözlenen Cem Özer, “Kendi kazdığımız çukura düştüm” demişti.