Cem Garipoğlu'nun mezarı boş olabilir! Aile hakkında olay olacak 10 yıl detayı
Münevver Karabulut'un katil zanlısı Cem Garipoğlu’nun mezarı açılacak. Yıllardır Türkiye'nin aklındaki "Cem Garipoğlu gerçekten öldü mü? Yaşıyor mu?" sorularının yanıtı için geri sayım başlarken; Emekli Polis Cinayet Dedektifi Kurtbaba 10 yıl önceki bir detaya dikkat çekerek "Burada bir hata var" dedi. Yıllardır mezara kimsenin uğramadığını belirten Kurtbaba "O mezar boş çıkabilir" iddiasında bulundu.
Münevver Karabulut cinayeti üzerinden 15 yıl geçmesine rağmen hâlâ Türkiye'nin gündeminde. Karabulut'un Cem Garipoğlu tarafından vahşice katledilmesi ve sonrasında yaşananlar bir travma olarak tarih sayfalarında yerini alırken, yıllardır herkesin kafasında olan soru işaretleri artık giderilecek. Milyonlarca kişi katil zanlısı Cem Garipoğlu'nun 2014 yılında cezaevinde intihar etmesinin ardından aynı soruya yanıt arıyordu: Cem Garipoğlu gerçekten öldü mü? Yaşıyor mu?
Türkiye'yi sarsan cinayetten 15 yıl sonra Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasına karar verdi.
3 EKİM'DE MEZARI AÇILACAK
Başsavcılık tarafından "fethi kabir" işlemlerinin yapılması için Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına yazı gönderiliren, söz konusu işlemin 3 Ekim 2024 Perşembe günü saat 11:00'da gerçekleştirileceği açıklandı.
Herkes yıllar sonra "Cem Garipoğlu gerçekten öldü mü? Yaşıyor mu? Mezarın içinde Cem Garipoğlu var mı?" sorularının yanıtını öğrenecekken, Emekli Polis Cinayet Dedektifi Savaş Kurtbaba'dan çok konuşulacak iddialar geldi.