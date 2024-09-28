Cem Garipoğlu'nun mezarı boş olabilir! Aile hakkında olay olacak 10 yıl detayı

Münevver Karabulut cinayeti üzerinden 15 yıl geçmesine rağmen hâlâ Türkiye'nin gündeminde. Karabulut'un Cem Garipoğlu tarafından vahşice katledilmesi ve sonrasında yaşananlar bir travma olarak tarih sayfalarında yerini alırken, yıllardır herkesin kafasında olan soru işaretleri artık giderilecek. Milyonlarca kişi katil zanlısı Cem Garipoğlu'nun 2014 yılında cezaevinde intihar etmesinin ardından aynı soruya yanıt arıyordu: Cem Garipoğlu gerçekten öldü mü? Yaşıyor mu?