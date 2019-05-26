Cem Boyner'in kızları Elif ve Ayşe Boyner'in hastalığı ne? Yıllar sonra ortaya çıktı
Boyner Holding'in sahibi ve yöneticisi Cem Boyner'in kızları Elif ve Ayşe Boyner'in, yıllardır blumia (yediklerini kusma) hastalığı ile boğuştukları öğrenildi.
Cem Boyner'in kızlarından Elif Boyner, ikizi Ayşe Boyner ile birlikte yıllardır mücadele ettiği bir hastalığı ilk kez açıkladı. Blumia rahatsızlığı ile 21 yıldır mücadele ettiklerinden bahseden Elif Boyner, dünyaca ünlü Nörobilimci Dr. Joe Dispenza'nın terapi merkezinde tedavi gördüğü sürecini doktorun YouTube kanalında anlattı.
"Bir ikiz kardeşim var ve şu an 34 yaşındayız. 21 yıldır yeme bozukluğu blumia ile mücadele ediyoruz." diyen Elif Boyner, konuşmasına şu şekilde devam etti: "Bunu yüksek sesle söylediğime inanamıyorum çünkü bundan bahsetmek çok utanç vericiydi. Ama artık iyileştim ve bu rahatsızlıktan söz etmem de kolaylaştı."
Tüm terapi yöntemlerini denedik ama..: "Blumia ile savaştığımız 21 yılda, tüm terapi yöntemlerini denedik. Ama hiçbiri pek etkili olmadı.
Birimizin duyumu iyiyse diğerinin kötüydü: Bir de şöyle bir sorunumuz vardı: İkizimle birimizin durumu iyiye gittiğinde diğeri kötüleşiyordu. Bu sadece blumia'da değil, iş ve ilişki gibi konularda da böyleydi.