Cem Boyner'in kızları Elif ve Ayşe Boyner'in hastalığı ne? Yıllar sonra ortaya çıktı

"Bir ikiz kardeşim var ve şu an 34 yaşındayız. 21 yıldır yeme bozukluğu blumia ile mücadele ediyoruz." diyen Elif Boyner, konuşmasına şu şekilde devam etti: "Bunu yüksek sesle söylediğime inanamıyorum çünkü bundan bahsetmek çok utanç vericiydi. Ama artık iyileştim ve bu rahatsızlıktan söz etmem de kolaylaştı."