Cem Bölükbaşı ile aşk yaşayan Cemre Baysel uçak biletiğini aldığı gibi...
Aytaç Şaşmaz ile bir dargın bir barışık aşk yaşayan Cemre Baysel yeni aşkı ile gündem oldu. Pilot Cem Bölükbaşı ile aşk yaşayan oyuncu Cemre Baysel aşkı için uçak biletini aldığı gibi sevgilisinin yanında koştu.
Meslektaşı Aytaç Şaşmaz'dan geçen haziranda ayrılan oyuncu Cemre Baysel'in Blok3 mahlaslı rapçi Hakan Aydın ile aşk yaşadığı iddia edilmişti.
Hatta Baysel'in evlilik teklifi aldığı ama ünlü rapçinin, çalışmasına izin vermediği için ayrıldığı konuşulmuştu.
Cemre'nin anne-babasının bu izdivaca karşı çıktığı bile söylenmişti. Oyuncu isyan etmiş ve şu açıklamayı yapıştı:
"Ailem 10 yıllık meslek ve özel hayatımda daima yanımda olmuştur. Ailemin, maddi desteğime ihtiyaçları yoktur. Kimseyle bir ilişkim de yok, olmadı da. O yüzden söylenenler gibi bir ayrılık yok."