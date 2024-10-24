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Celje - Başakşehir / Canlı

Celje - Başakşehir / Canlı

UEFA Konferans Ligi ikinci hafta maçında temsilcimiz Başakşehir, Slovenya’dan Celje’ye konuk oluyor.

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UEFA Konferans Ligi ikinci hafta maçında Slovenya'nın Celje ekibine konuk olan RAMS Başakşehir, deplasmandan 3 puanla dönmek istiyor. İki takımda ilk maçta rakibi karşısında mağlubiyet alırken turuncu-lacivertlilerden sakatlığı bulunan Serdar Gürler ve UEFA listesinde yer almayan Ömer Faruk Beyaz ile Djalo da forma giymiyor.

Celje 1 - 0 Başakşehir

Karşılaşmada ilk yarı oynanıyor.

- GOL: 5' Svetlin (Celje)

Celje - Başakşehir ilk 11'ler

Celje: Rozman, Nieto, Zec, Vuklisevic, Nemanic, Zabukovnik, Svetlin, Seslar, Brnic, Matko, Kucys.

Başakşehir: Deniz Dilmen, Duarte, Ba, Opoku, Ömer Ali, Crespo, Berat, Pelkas, Deniz Türüç, Figueiredo, Piatek

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