Celil Nalçakan'dan İlker Kaleli itirafı! Duyanlar çok şaşırdı...

Ekranların başarılı oyuncusu Celil Nalçakan, katıldığı bir programda İlker Kaleli ile ilgili yaptığı itirafla herkesi şaşkına çevirdi. Uzun süre birlikte çalıştığı eski rol arkadaşı İlker Kaleli’yi hiç sevmediğini açıklayan Nalçakan, sözleriyle sosyal medyada gündem oldu.

Poyraz Karayel dizisinde Zülfikar karakterini canlandıran Celil Nalçakan, dizinin yayınlandığı dönemde birlikte çalıştığı İlker Kaleli hakkında şaşırtıcı açıklamalarda bulundu. 

İzzet Çapa’nın YouTube programına konuk olan Nalçakan, Kaleli ile olan mesaisinden ve ilişkilerinden bahsederken, ikisinin de birbirini sevmediğini itiraf etti.

Nalçakan, “Ben İlker’i sevmem, o da beni sevmez” diyerek, aralarındaki ilişkiyi net bir şekilde ortaya koydu ve devam etti: “

İlker iyi bir oyuncu. Görüşmediğim ve kötü bir oyuncu olsa benim için problem olurdu.”

Celil Nalçakan, İlker Kaleli’nin işini disiplinle yaptığını ve iyi bir oyuncu olduğunu kabul ederken, sahne öncesi aralarında herhangi bir sohbet olmadığını belirtti. Ancak, bu durumun sahne sırasında birbirlerine çelme takmamalarına yardımcı olduğunu da söyledi.

