Celil Nalçakan'dan Cüneyt Arkın'a 'Amerikan traşı' mesajı: Usta bu ne ya...
Usta oyuncu Cüneyt Arkın'a, tarih bilinci olanın Amerikan tıraşı yaptırmayacağını ileri sürdüğü açıklamasının ardından, ünlü oyuncu Celil Nalçakan'dan çok konuşulacak bir yanıt geldi... Nalçakan, Arkın'ın bu çıkışını 'yersiz' bulduğunu açıkladı.
Usta oyuncu Cüneyt Arkın, gençleri kendi kültürlerine sahip çıkmaya davet ederek "Tarih bilinci olan insan Amerikan tıraşı yaptırmaz, küpe takmaz. Müziğini dinlese bile, o kültüre hayranlık duymaz" dedi. Bu açıklama sosyal medyada günün tartışma konusu oldu. Kimi destekledi, doğru buldu; kimi de usta sanatçıyı eleştirdi. Son dönemde toplumsal olaylarla ilgili yaptığı paylaşımlarla sosyal medyada dikkat çeken ünlü oyuncu Celil Nalçakan da bu tartışmaya kayıtsız kalamadı. Usta oyuncunun açıklamasını 'yersiz' bulduğunu ifade etti.
İnceden inceye eleştirdi
Nalçakan, sosyal medyada konuya ilişkin paylaştığı yorumunda, inceden inceye eleştirerek ve sözlerine dikkat etmeye çalışarak Arkın için şu sözleri sarf etti:
"Ustaya saygımız sonsuz da, bu ne Allah aşkına?"
"Aman ya… Ustaya saygımız sonsuz da, bu ne Allah aşkına? Size ne, bize ne başkasının saçından küpesinden dinlediği müzikten? Madem özümüze döneceğiz, bu işe önce rızkımızı saklamak yerine paylaşmayı, Zulme râm etmek yerine dik durmayı, doğayı katletmek yerine onun parçası olarak yaşamayı hatırlayarak başlayalım!"
İşte Nalçakan'ın o paylaşımı...