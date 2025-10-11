Celil Nalçakan'dan Ahu Yağtu sorusuna yanıt geldi! "Çok eski arkadaşım"
Geçtiğimiz haftalarda sağlık sorunları ile gündeme gelen Ahu Yağtu aşk dedikadusuyla yeniden konuşuluyor. Celil Nalçakan haklarında çıkan aşk iddiasına son noktayı koydu.
Celil Nalçakan, geçtiğimiz gün Arnavutköy’de görüntülendi.
Bir mekân açılışına katılan oyuncu, Ahu Yağtu ile hakkında çıkan aşk dedikodularına yanıt verdi.
ÇOK ESKİ ARKADAŞIM
"Ahu benim çok eski, çok yakın arkadaşım" yanıtını verdi. Oyuncu; "Aşka küstünüz mü?" sorusunu ise; "Ne aşka küsecek kadar yaşlıyım, ne de aşık olacak kadar genç" şeklinde cevapladı.
CELİL NALÇAKAN KİMDİR?
Başarılı oyuncu Celil Nalçakan, 10 Haziran 1978 tarihinde Sivas’ta dünyaya gelmiştir. 2024 yılı itibarıyla 46 yaşında olan Nalçakan, öğretmen bir anne ve elektrik teknisyeni bir babanın çocuğu olarak büyümüştür.
Lise eğitimini tamamladıktan sonra Cumhuriyet Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü’ne giren Nalçakan, tam yedi yıl boyunca bu bölümü okuduktan sonra meslek olarak tiyatroya yönelmeye karar verdi.