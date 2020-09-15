Celil Nalçakan yeni aşkını çabuk buldu! En sevdiğim deyip ayrılmıştı
Bir süredir ekranlardan uzak olan Celil Nalçakan yeni aşkıyla verdiği poz ortaya çıktı.
Poyraz Karayel dizisinde canlandırdığı Zülfikar karakteriyle geniş çevrelerce tanınmayı başaran Celil Nalçakan, Ocak ayında bir süredir birlikte olduğu pilates eğitmeni sevgilisi Ceren Kahyaoğlu ile yollarını ayırmıştı.
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Nalçakan, Instagram sayfasında paylaştığı duygusal mesaj ile sevgilisine veda etmesi magazin dünyasında çok konuşulmuştu.
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Sevgilisiyle birlikte yer aldıkları kareyi hesabından paylaşan Nalçakan "Hata da, günah da suç da ben’im... Hoşça kal canımın içi en sevdiğim... Ayağına taş, gözüne yaş değmesin..." demişti.
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En sevdiği diyerek Ceren Kahyaoğlu ile ayrılan Celil Nalçakan'ın yeni aşkını bulması uzun sürmedi.
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