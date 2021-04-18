Celil Nalçakan Cem Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yağtu'yla aşk mı yaşıyor? Kardeşlerim yıldızı gerçeği itiraf etti!
Kardeşlerim dizisiyle yıldızları parlayan Ahu Yağtu ve Celil Nalçakan ile ilgili ortaya atılan iddia olay oldu.
2012 yılında Cem Yılmaz ile dört aylık hamile olan Ahu Yağtu, Pera Palace Hotel'de gerçekleşen görkemli bir törenle dünya evine girmişti. Düğünden 5 ay sonra baba olan Cem Yılmaz'ın evliliği uzun sürmemişti.
Cem Yılmaz, 2013'ün son saatlerinde boşandığı eşi Ahu Yağtu'ya servet ödemişti. Yılmaz boşanma protokolünde oğlu Kemal'in geleceğini de güvence altına almıştı.
Yılmaz'dan boşana Ahu Yağtu, Paramparça, Kadın dizilerinde rol alarak büyük ses getirmişti. Yağtu'nun boşandıktan sonra Cem Yılmaz'ın filminde oynaması çok konuşulmuştu.
20 Şubat'ta yayın hayatına başlayan Kardeşlerim dizisiyle kısa bir süre ara verdiği ekranlara dönüş yapan Ahu Yağtu başarılı performansıyla seyirciden tam not almıştı.