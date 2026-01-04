BIST 11.498
DOLAR 43,02
EURO 50,45
ALTIN 5.991,88
HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

ÇELİKKUBBE'ye bir SİPER Sistemi daha eklendi

ÇELİKKUBBE'ye bir SİPER Sistemi daha eklendi

Entegre Hava Savunma Sistemi ÇELİKKUBBE'ye bir SİPER Uzun Menzilli Hava Savunma Sistemi daha eklendi.

Abone ol

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, ÇELİKKUBBE’de teslimatların kesintisiz devam ettiğini, bir SİPER Sistemi'nin daha envantere kazandırıldığını bildirdi.

Seri üretim süreci hız kesmeden devam eden Uzun Menzilli Bölge Hava Savunma Sistemi SİPER-1'in, otonom batarya kabulüne yönelik atışlı test faaliyetini başarıyla tamamladığını ifade eden Görgün, şunları kaydetti:

"Zorlu bir senaryo altında manevra yapan dost ve düşman hava unsurlarının eş zamanlı olarak bulunduğu ortamda icra edilen testte hedef başarıyla imha edilmiş, SİPER-1'in uzun menzilli önleme kabiliyeti ve operasyonel olgunluğu bir kez daha sahada teyit edilmiştir.

Ürettikçe güçlenen kahraman ordumuz için milli imkanlarla geliştirilen ve seri imalat süreci kararlılıkla sürdürülen bu stratejik sistemleri birer birer envantere kazandırıyor, ÇELİKKUBBE’nin sahadaki caydırıcılığını her teslimatla daha da ileri taşıyoruz.

Projede emeği geçen ASELSAN ve Roketsan ekiplerini, Milli Savunma Bakanlığımızı, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kıymetli personelini ve Başkanlığımız personelini gönülden tebrik ediyorum."

ASELSAN hesabından yapılan paylaşımda da "SİPER-1 seri üretim batarya teslimatı kabul atışı. ÇELİKKUBBE'nin uzun menzil ve yüksek irtifadaki stratejik gücü SİPER-1, manevra yapan dost ve düşman uçakların havada olduğu zorlayıcı bir senaryoda hedefi başarıyla imha etti." bilgisi paylaşıldı.

Roketsan'ın paylaşımında da "Gök Vatan’ımızın sarsılmaz muhafızı SİPER, görev başında. Hava savunma sistemimiz SİPER, gerçekleştirilen atışlı test faaliyetinde hedefini tam isabetle vurdu. ÇELİKKUBBE'mizin caydırıcılığını zirveye taşıyan yüksek teknoloji sistemlerimizle, ülkemizin uzun menzilli hava savunma kabiliyetini güçlendirmeye devam ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

ÖNCEKİ HABERLER
14 ilde "silah ve mühimmat kaçakçılığı" operasyonu! 202 kişi yakalandı
14 ilde "silah ve mühimmat kaçakçılığı" operasyonu! 202 kişi yakalandı
Miçotakis Venezuela açıklaması yüzünden ülkesinde topa tutuldu
Miçotakis Venezuela açıklaması yüzünden ülkesinde topa tutuldu
Kazancı Holding’in kurucusu Ali Metin Kazancı hayatını kaybetti
Kazancı Holding’in kurucusu Ali Metin Kazancı hayatını kaybetti
Sigaraya zam! 110 liraya dayandı: Geçerli olan tarih belli oldu
Sigaraya zam! 110 liraya dayandı: Geçerli olan tarih belli oldu
AK Parti'den ilk Venezuela tepkisi geldi: Hiç bir şekilde kabul edilemez
AK Parti'den ilk Venezuela tepkisi geldi: Hiç bir şekilde kabul edilemez
İbrahim Tatlıses'i vurmuştu! Abdullah Uçmak cenaze için cezaevinden çıktı son haline bakın
İbrahim Tatlıses'i vurmuştu! Abdullah Uçmak cenaze için cezaevinden çıktı son haline bakın
Türkiye, Sarıkamış şehitlerini anmak için Allahuekber Dağları'nda bir araya geldi
Türkiye, Sarıkamış şehitlerini anmak için Allahuekber Dağları'nda bir araya geldi
Sosyal medya ve yapay zeka kaygıyı artırıyor! Arama motorları kaygınızı besliyor
Sosyal medya ve yapay zeka kaygıyı artırıyor! Arama motorları kaygınızı besliyor
Maduro'nun hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu
Maduro'nun hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu
Mamdani'den Trump'a Maduro tepkisi. "Savaş eylemi"
Mamdani'den Trump'a Maduro tepkisi. "Savaş eylemi"
Bakan Işıkhan'dan engelli ve eski hükümlü vatandaşların istihdamına ilişkin açıklama
Bakan Işıkhan'dan engelli ve eski hükümlü vatandaşların istihdamına ilişkin açıklama
İsrail ordusu, Han Yunus kenti açıklarında Filistinli bir balıkçıyı öldürdü
İsrail ordusu, Han Yunus kenti açıklarında Filistinli bir balıkçıyı öldürdü