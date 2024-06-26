Çekya - Türkiye / Canlı yayın

EURO 2024 F Grubu son maçında A Milli Futbol Takımı'mız, Çekya ile karşı karşıya geliyor.

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A Milli Takımımız, F Grubu son maçında Çekya ile karşılaşıyor. Gruptaki ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 yenen, sonrasında ise Portekiz'e 3-0 mağlup olan ay-yıldızlılar, 3 puanla ikinci sırada bulunduğundan son 16'ya çıkmak için bu maçta 1 puan alması yeterli olacak. Abdülkerim'in sarı kart cezasından dolayı forma giyemediği karşılaşmada Orkun ve Mert de sakatlık sebebiyle yer almıyor.

Çekya 0 - 0 Türkiye

46'Maçta ikinci yarı başladı.

Maçta ilk yarı golsüz sona erdi.

45'Ceza yayının dışında topu alan Arda Güler, sağ ayağıyla şutunu çekti ama çerçeveyi bulamadı.

45'İlk yarının sonuna 3 dakikalık ilave süre eklendi.

44'KAÇTI! Kalemizde büyük tehlike! Arda'nın orta alanda kaptırdığı topla hızlı hücuma çıkan Çekya'da ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Jurasek, karşı karşıya pozisyonda kaleci Mert'i geçemedi.

42'Rakip yarı alanda topu alan Hakan, ceza sahası dışında sağ çaprazdan şutunu çekti. Top üstten dışarı gitti.

40'Maçta tempo biraz düştü.

27' Ferdi'nin sol kanattan ortasında Arda Güler, ceza sahasında yarım vole denedi. Kaleye giden top Krejci'den kornere gitti.

26' Bir kişi eksik oynayan Çekya, bu bölümde takım olarak kendi yarı sahasına çekildi.

19' Çekya'da Antonín Barák ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Çekya 10 kişi.

16' Sağ kanattan gelen Çekya'da Coufal, ortasını içeri çevirdi. Samet Akaydin'ın ıskaladığı topu Mert Müldür ileri uzaklaştırdı.

13' Orta alanda İsmail'in derin pasında topu alan Arda Güler, uzak mesafeden kaleyi denedi. Meşin yuvarlak kaleyi bulmadı.

7' Ferdi'nin pasıyla solda topla buluşan Kenan Yıldız, rakibinin üzerine üzerine gitti ve çalım denedi. Savunma bu pozisyonda geçit vermedi. Korner.

4' Kullanılan köşe vuruşunda sol kanata açılan topu alan Jurasek, bekletmeden ceza sahası içine ortaladı. Meşin yuvarlak kalecimizde kaldı.

3' Çekya etkili geldi. Sol çaprazdan Provad, şutunu çekti kaleci Mert son anda topu kornere çeldi.

1'Maçta ilk düdük geldi ve karşılaşma başladı.

Çekya - Türkiye ilk 11'ler

Çekya: Stanek, Holes, Hranac, Krejci, Coufal, Soucek, Provod, Jurasek, Barak, Chytil, Hlozek.

Türkiye: Mert Günok, Mert Müldür, Merih, Samet Akaydın, Ferdi, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Salih Özcan, Kenan Yıldız, Arda Güler, Barış Alper.

Istvan Kovacs düdük çalacak

Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu üçüncü maçında Çekya ile karşılaşacak olan Türkiye, kazanması halinde gruptan çıkacak. Karşılaşmayı Romanya Futbol Federasyonu'ndan Istvan Kovacs yönetecek. Kovacs'ın yardımcılıklarını Vasile Marinescu ve Ovidiu Artene üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Norveç Futbol Federasyonu'ndan Espen Eskas oldu. VAR'da ise Polonya Futbol Federasyonu'ndan Tomasz Kwiatkowski görev yapacak.

Türkiye gruptan nasıl çıkar?

EURO 2024 gruplarında ilk 2 sırada yer alan takımlar son 16 turuna yükseliyor. Türkiye'nin gruptan çıkma ihtimali merak ediliyor. Türkiye, Çekya karşısında kazanırsa adını bir sonraki tura yazdıracak. Beraberlik olması halinde Portekiz'in Gürcistan karşısında kazanması beklenecek. Mağlubiyet durumunda ise diğer maçların sonuçları beklenecek.

Türkiye'de Abdülkerim Bardakcı cezalı

Galatasaray formasıyla 2 sezondur harika performans gösteren Abdülkerim Bardakcı, Gürcistan ve Çekya maçının ardından sarı kart cezalısı durumuna düştü. Bardakcı'nın yanı sıra ayak bileğinde travma oluşan Orkun Kökçü ve dizinde ağrısı olan kaleci Mert de maçta forma giyemeyecek. Takımla çalışan İrfan Can Kahveci ise maç kadrosunda yer alacak. Hakan Çalhanoğlu, Samet Akaydın ve Zeki Çelik, Çekya maçında da sarı kart görmeleri halinde son 16 turunda cezalı duruma düşecek.