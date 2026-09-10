Çektiği acıları paylaşmıştı! Ceyda Ateş sonunda ameliyat oldu...
Adını Feriha Koydum dizisiyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Ceyda Ateş, yaklaşık iki yıldır mücadele ettiği sağlık sorunu nedeniyle ameliyat oldu. Ateş hastane odasından fotoğrafını paylaştı.
Adını Feriha Koydum dizisinde canlandırdığı Hande karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Ceyda Ateş, sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor.
Ceyda Ateş, yaklaşık iki yıl önce omzunda başlayan ve koluna yayılan şiddetli ağrılar nedeniyle doktora başvurmuştu.
FARKLI TEDAVİLER DENEDİ
Omzunda tespit edilen kalsiyum birikmesi nedeniyle uzun süredir ağrı yaşayan Ceyda Ateş, farklı tedavi yöntemleri denemişti.
AĞRILARLA MÜCADELE ETTİ
Ateş bir süre önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kolumdaki yırtık iyice ilerledi ve ağrısı çekilemez halde. Tedavi oldum ama etki etmedi. Ameliyat işin sonu ama olmak istemiyorum. Kolu böyle olup ameliyat olmadan iyileşen var mı?” ifadelerini kullanmıştı.
AMELİYAT OLDU
Ünlü oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımda ameliyat olduğunu duyurdu.
HASTANE ODASINDAN SON HALİNİ PAYLAŞTI
Hasta yatağından kolu askıda çekilen fotoğrafını paylaşan oyuncu, “2 yıl direndim ve sonunda omuz ameliyatını olmak zorunda kaldım. Takip edenler bilir bu süreci...” diye yazdı.
İşte o kareler...