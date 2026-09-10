Çektiği acıları paylaşmıştı! Ceyda Ateş sonunda ameliyat oldu...

AĞRILARLA MÜCADELE ETTİ

Ateş bir süre önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kolumdaki yırtık iyice ilerledi ve ağrısı çekilemez halde. Tedavi oldum ama etki etmedi. Ameliyat işin sonu ama olmak istemiyorum. Kolu böyle olup ameliyat olmadan iyileşen var mı?” ifadelerini kullanmıştı.