Çekirge ve yılan istilasından sonra şimdi de sarı sinek istilası başladı! Bulut gibi geldiler ve...

Dünya'da koronavirüs günlerinde görülen istila haberleri insanlığı endişeye sürüklüyor.. Türkiye'de de Şanlıurfa çekirge istilasına uğrarken, Mardin'de çok sayıda yılan ortaya çıkmıştı. Bu kez yeni istila haberi Yozgat'tan. Köy halkı hiç görmedikleri sarı sineklerin istilasına uğradığını söylerken sineklerin ekinlere zarar verip vermediğini yetkililere soracağını belirtti.

Yozgat'taki istila görüntüleri bölge sakinlerini endişelendiriyor. Bir bulut şeklinde köyü ve ekili alanları kaplayan sarı ve siyah sinekler, vatandaşları endişelendirdi.