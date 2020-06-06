Çekirge istilaları milyonlarca insanı tehlike altına aldı temel sebebi bakın ne
Tüm dünya koronavirüs pandemisi ile uğraşırken çekirge sürüleri de istilaya devam ediyor. Peki çekirge istilasının sebepleri neler? İşte merak edilen o cevap...
Dünya bir taraftan Covid 19 salgını ile boğuşurken diğer taraftan Afrika'dan Hindistan'a kadar uzanan geniş bir coğrafya çekirge istilasının tehdidi altında. Günde 150 km hızla ilerleyen çekirge sürüleri önlerine geleni talan ediyor ve tarlalarda ekin bırakmıyor. Bölgedeki çiftçiler bu tehdit karşısında şimdilik çaresiz görünüyorlar. Peki küresel gıda üretimine ciddi bir bir zarar verme potansiyeli olan bu istilanın arkasında yatan sebepler neler? Çekirgeler neden bir anda çok geniş bir coğrafyanın üzerine kabus gibi çöktü? İşte istilanın temel sebepleri...
2020'de corona virüsün ardından öne çıkan başlıklardan biri de Afrika'dan Hindistan'a kadar geniş bir coğrafyayı etkisi altına alan çekirge istilaları.
Birleşmiş Milletler, Nisan ayı başında yaptığı uyarıda bahar aylarının yağmurlu geçmesi durumunda Doğu Afrika'da çekirge istilalarının 20 kat büyüyebileceğini belirtmişti. BM bu açıklamayı yaptığında Doğu Afrika son 25 yılın, Kenya ise son 70 yılın en kötü çöl çekirgesi istilasını yaşıyordu.
Bunun sebebi ise bölgede bir önceki yıl zaten oldukça yağışlı geçmişti. 2019'un yazından itibaren Avustralya'da yüzlerce gün süren yangınlar vardı. Hint Okyanusu'nun öte yanında bulunan Doğu Afrika'da ise aşırı yağışlar nedeniyle sel baskınları yaşanıyordu.