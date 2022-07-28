Cehennem sıcakları geliyor Meteoroloji ve uzman isimden uyarı! Bu daha bir şey değil o tarihe dikkat İstanbul, İzmir, Ankara...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük hava durumu haritası kıpkırmızı... Bunaltan sıcakların daha fenası geliyor... Uzman isim Kerem Ökten de uyardı Ağustos'a aman dikkat! Bugün de yurt genelinde yağış beklenmezken bazı illerde sıcaklığın 40 dereceyi aştığı göze çarpıyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yeni hava durumu açıklaması geldi. Buna göre bunaltan sıcaklar bugün de etkisini sürdürecek. Asıl sıcak ise ay sonundan itibaren etkili olacak. 5 günlük hava durumu haritası da kıpkırmızı...Meteoroloji'den yapılan açıklamada "ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Kuzeydoğu kesimlerin parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40–60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor." denildi.
Meteoroloji'nin sitesinde yer alan bilgiye göre bugün sıcaklık Sakarya'da 35, İstanbul'da 31, Batman'da 42, Diyarbakır'da 41, İzmir'de 38, Antalya'da 36 derece olacak.
Kuvvetli rüzgar uyarısı: Rüzgarın, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40–60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Uzman isim Kerem Ökten de sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:
-Dikkat! Cehennem sıcakları yolda. Ağustos 2. Haftası Afrika ve Basra'dan gelecek sıcaklar Ülkemiz üzerinde çarpışacak.