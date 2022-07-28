Cehennem sıcakları geliyor Meteoroloji ve uzman isimden uyarı! Bu daha bir şey değil o tarihe dikkat İstanbul, İzmir, Ankara...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yeni hava durumu açıklaması geldi. Buna göre bunaltan sıcaklar bugün de etkisini sürdürecek. Asıl sıcak ise ay sonundan itibaren etkili olacak. 5 günlük hava durumu haritası da kıpkırmızı...Meteoroloji'den yapılan açıklamada "ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Kuzeydoğu kesimlerin parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40–60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor." denildi.