Cedi Osman'ın Ebru Şahin'e aldığı yüzük dudak uçuklatıyor! Servet değerinde...

Yüzük 5 karat ve değeri de yaklaşık 1 milyon TL

Fotoğraflarıyla sosyal medyada gündem olan çifte tebrik mesajları yağdı. Cleveland Cavaliers'tan yıllık 8 milyon dolara yakın bir rakam kazanan basketbolcunun yüzük için ödediği miktarda ortaya çıktı. Cedi Osman'ın, Ebru Şahin'e taktığı yüzüğün 5 karat ve değerinin de yaklaşık 1 milyon TL olduğu konuşuluyor.