Cedi Osman'ın Ebru Şahin'e aldığı yüzük dudak uçuklatıyor! Servet değerinde...
Ünlü basketbolcu Cedi Osman'ın sevgilisi Ebru Şahin' Kapadokya'da evlilik teklifi etmek için aldığı yüzüğün fiyatı dudak uçuklattı. Cedi Osman sevgilisi ebru Şahin için kesenin ağzını açtı!
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers forması giyen milli basketbolcu Cedi Osman, oyuncu Ebru Şahin'e Kapadokya'da romantik bir evlilik teklifi etti. Ünlü basketbolcunun sevgilisi için aldığı 5 karatlık yüzüğün fiyatı ise dudak uçuklattı.
Cedi Osman masraftan kaçınmadı
Dünyaca ünlü basketbolcu Cedi Osman, uzun süredir aşk yaşadığı oyuncu Ebru Şahin'e Kapadokya'da evlilik teklifi etti. Cleveland Cavaliers'tan yıllık 8 milyon dolara yakın para kazanan Cedi Osman, sevgilisi için hiçbir masraftan kaçınmadı.
Gün doğumunda evlilik teklifi
Geçtiğimiz aylarda final yapan Hercai dizisindeki Reyyan rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Ebru Şahin, 1,5 yıldır Cedi Osman ile aşk yaşıyor. İlişkisini gözler önünde yaşayan ve en romantik anlarını sosyal medya hesabından yayınlayan ikili, evlilik kararı aldı. Özel bir jet kiralayarak sevgilisini Kapadokya'ya götüren Cedi Osman, gün doğumunda evlilik teklifi etti.
Yüzük 5 karat ve değeri de yaklaşık 1 milyon TL
Fotoğraflarıyla sosyal medyada gündem olan çifte tebrik mesajları yağdı. Cleveland Cavaliers'tan yıllık 8 milyon dolara yakın bir rakam kazanan basketbolcunun yüzük için ödediği miktarda ortaya çıktı. Cedi Osman'ın, Ebru Şahin'e taktığı yüzüğün 5 karat ve değerinin de yaklaşık 1 milyon TL olduğu konuşuluyor.