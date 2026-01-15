Cedi Osman ile mutlu evliliği olan Ebru Şahin yüzük sorusuna bakın ne yanıt verdi

Ünlü oyuncu Ebru Şahin, Paribu Art etkinliğinde geçtiğimiz günlerde Burcu Biricik’in sahnelediği “Beyaz Tavşan Kırmızı Tavşan” adlı oyunu izlemeye geldi. Oyunun ardından muhabirlerle sohbet eden Şahin, İstanbul’a taşındığını ve şu anda eksiklerini tamamlamaya çalıştığını belirtti. Ayrıca aldığı yeni senaryo tekliflerini değerlendirdiğini ve okumalar yaptığını ifade etti.