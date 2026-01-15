BIST 12.380
DOLAR 43,19
EURO 50,23
ALTIN 6.371,28

Cedi Osman ile mutlu evliliği olan Ebru Şahin yüzük sorusuna bakın ne yanıt verdi

|
Cedi Osman ile mutlu evliliği olan Ebru Şahin yüzük sorusuna bakın ne yanıt verdi

Cedi Osman ile mutlu bir evliliği olan Ebru Şahin Gupse Özay'ın gündeme getirdiği yüzük sorusuna içtenlikle yanıt verdi. Ünlü oyucuya eşinin yüzük takıp takmadığı sorulunca bakın ne yanıt verdi.

Cedi Osman ile mutlu evliliği olan Ebru Şahin yüzük sorusuna bakın ne yanıt verdi - Resim: 1

Ünlü oyuncu Ebru Şahin, Paribu Art etkinliğinde geçtiğimiz günlerde Burcu Biricik’in sahnelediği “Beyaz Tavşan Kırmızı Tavşan” adlı oyunu izlemeye geldi. Oyunun ardından muhabirlerle sohbet eden Şahin, İstanbul’a taşındığını ve şu anda eksiklerini tamamlamaya çalıştığını belirtti. Ayrıca aldığı yeni senaryo tekliflerini değerlendirdiğini ve okumalar yaptığını ifade etti.

18
Cedi Osman ile mutlu evliliği olan Ebru Şahin yüzük sorusuna bakın ne yanıt verdi - Resim: 2

Muhabirlerin, Gupse Özay’ın “Kocam alyans takmayabilir” şeklindeki sözlerini hatırlatması üzerine, Şahin’e eşi Cedi Osman’ın alyans takıp takmadığı soruldu.

28
Cedi Osman ile mutlu evliliği olan Ebru Şahin yüzük sorusuna bakın ne yanıt verdi - Resim: 3

Ebru Şahin, “Evet, takıyor” diyerek gülerek, kendi alyansını evde unuttuğunu açıkladı. Şahin, bu durumu şöyle anlatı:

38
Cedi Osman ile mutlu evliliği olan Ebru Şahin yüzük sorusuna bakın ne yanıt verdi - Resim: 4

"BUGÜN ALYANSIMI UNUTTUM"

“Bugün de aksilik işte, evde unuttum. Biraz aceleyle çıktım, oyuna geç kalmayayım diye. Yolda giderken de dedim ki, ‘Kesin parmağımı boş görecekler, bir laf çıkarırlar!’”

48