Cedi Osman Ebru Şahin için ABD'den ATV Hercai dizisinin çekildiği Mardin'e geldi
ATV'de yayımlanan Hercai dizisinin çekimleri için Mardin'de olan Ebru Şahin'e sevgilisi Cedi Osman sürpriz yaptı, Amerika'dan Mardin'e geldi.
Yaz aylarında aşklarıyla magazin gündemine damga vuran Ebru Şahin ve Cedi Osman, işleri gereği Çeşme'deki tatillerini bitirdi. Ünlü çift, öncelikle İstanbul'a geldi ardından Şahin, dizi çekimleri için Mardin'e Cedi ise Amerika'ya gitti.
Kariyerine ABD’de devam eden milli basketbolcu Cedi Osman, sevgilisi Ebru Şahin’in hasretine dayanamadı. Cedi Osman, Hercai dizisinin çekimler için Mardin’de olan sevgilisi Ebru Şahin’in yanına gitti.
Cedi Osman Cleveland’tan Mardin’e doğru yola çıkarak Ebru Şahin’in rol aldığı Hercai dizisinin setine gitti. Mardin’de sevgilisiyle hasret gideren Cedi Osman, aynı zamanda dizi setine de ziyarette bulundu.
Sevgilisi için ABD’den Mardin’e giden Cedi Osman, Ebru Şahin ile çekildiği fotoğrafı da ''İyi ki'' notuyla takipçileriyle paylaştı.