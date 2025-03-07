Çeçenler Tarihi Fırsatı Tepti

Çeçenler…

Kafkasya’nın savaşçı halkı.

Kuzey Kafkasya uluslarının en kalabalığı.

Bağımsızlığı en çok isteyen etnisite.

Moğollarla yapılan savaşı kazanmış bir millet.

1731’de Rus güçlerini de bozguna uğrattılar.

Şeyh Şamil ile destanlar yazdılar.

Ruslarla mücadelelerinin yaklaşık 250 yıllık tarihi var.

Tarihlerinde Şeyh Mansur, Şeyh Gazi Muhammed, Şeyh Hamza ve Şeyh Şamil gibi kahramanlara sahipler.

İkinci Dünya Savaşı ile birlikte Çeçenler de, asimilasyon ve sürgünden nasiplerini aldılar.

SSCB’nin dağılması, Çeçenlerin bağımsızlığı için umut oldu.

6 Eylül 1991’de bağımsızlıklarını ilan ettiler.

Ardından yapılan seçimlerde büyük bir teveccühle Cahar Dudayev Cumhurbaşkanı seçildi.

Dudayev, bağımsızlığın temellerini sağlamlaştıracak adımlar attı.

26 Mayıs 1992’de İçkerya Çeçen Cumhuriyeti ile Rusya arasında askerlerin Çeçenistan’dan çekilmesi anlaşması imzalandı ve Ruslar çekildi.

Aralık 1994’te Rusya Federasyonu bahane uydurarak Çeçenistan’ı işgal etti. Birinci Çeçenistan savaşı başladı.

21 Nisan 1996’da büyük komutan Dudayev, şehit edildi.

Dudayev’den bağımsızlık meşalesini Aslan Maşadov, Şamil Basayev gibi kahramanlar devraldı.

Ruslar, milis düzeyindeki Çeçenlere karşı savaşı kaybettiler.

Sonrasında, 12 Mayıs 1997’de barış anlaşması imzalamak zorunda kaldılar.

29 Eylül 1999 tarihinde Ruslar, yeniden Çeçenistan’ı işgal ettiler.

Savaş 2009 yılına kadar sürdü ve bir bağımsızlık mücadelesi daha sonlandı.

Ramazan Kadirov’un yönetime gelmesiyle birlikte Çeçenistan, tamamen Rusçu bir yapıya büründü.

Rusya, 24 Şubat 2022 tarihinde Ukrayna topraklarını işgale başladı.

Ramazan Kadirov, Rusya-Ukrayna Savaşı’nı fırsat bileceğine Ukrayna’ya şahsi ordusunu gönderdi.

Ukrayna askerlerine "Derhal silah bırakıp teslim olun, yoksa işiniz biter" çağrısı yaparak, tehditler savurdu.

Oysa, bu savaş Çeçenlerin bağımsızlığı için büyük bir fırsat kapısıydı.

Zira tek cephede zorlanan Rusya, ikinci bir cephede dağılırdı.

Paramiliter Wagner’i durdurmakta güçlük çeken, Kore'den asker ithal eden Rusya; Çeçenlerle baş edemezdi.

Çeçenler de bu savaştan istifade ile bağımsızlıklarını ilan edebilirlerdi.

Ukrayna’nın eli rahatlar, işgal altındaki topraklarını ve Kırım’ı kurtarabilirdi.

Çinliler, 751 yılında Talas Savaşı’nı kaybettikten sonra 20. Yüzyıla kadar Talas Irmağı’nın batısına geçemediler.

Böylece, Rus yayılmacılığı bitebilir ve bir daha da Hazar Denizi’nin batısına geçemezlerdi.

Tarihi fırsatlar her zaman ortaya çıkmıyor, çıktığında değerlendirmek gerekiyor.