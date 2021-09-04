Cebelitarık-Türkiye Dünya Kupası Elemeleri Grup Maçı (CANLI YAYIN)

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde G Grubu'nun lideri A Milli Takım, puansız halde grubun son sırasındaki Cebelitarık karşısında kesin galibiyet istiyor.Abone ol
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 5. maçında Türkiye, Cebelitarık ile karşı karşıya geliyor. Victoria Stadı'nda 21:45'te başlayan mücadeleyi Estonyalı hakem Kristo Tohver yönetiyor. Milli heyecan TRT 1'den naklen yayınlanıyor.
Turnuvada oynadığı 4 karşılaşmadan 2 galibiyet ve 2 beraberlik elde eden Ay-Yıldızlılar, 8 puanla lider konumda. Grupta son sıradaki rakibimiz Cebelitarık'ın ise puanı bulunmuyor.
CEBELİTARIK- TÜRKİYE: 0-0 (CANLI SKOR)
36- Tjay De Barr yoğun itirazları sonrası karşılaşmanın hakemi Kristo Tohver tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
14- Orkun Kökçü, Tjay De Barr'a yaptığı müdahele sonrasında sarı kart gören oyuncu oluyor.
4- Milli Takımımız Enes Ünal ile penaltı vuruşundan yararlanamıyor. Topun başına geçen Enes Ünal'ın sol tarafa yerden yaptığı sert vuruşu kaleci Dayle Coleing köşeden müdahale edip kornere çeliyor.
11'ler:
Cebelitarık: Coeling, Torrilla, Chipolina, Mouelhi, Britto, Sergeant, Wiseman, Valarino, De Barr, Hernandez, Ronan
Türkiye: Uğurcan, Zeki, Kaan, Çağlar, Mert Müldür, Taylan, Efecan, Orkun, Yusuf, Kerem, Enes.