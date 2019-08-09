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Çaykur Rizespor'dan 4'lü imza töreni

İhlas Haber Ajansı
Çaykur Rizespor'dan 4'lü imza töreni

Süper Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor daha önce transfer haberini duyurduğu 4 futbolcu için imza töreni düzenledi.

Rize’nin İyidere ilçesinde düzenlenen imza töreniyle Fenerbahçe’den Çaykur Rizespor’a transfer olan Tarık Çetin ile 5 yıllık, Almanya’da VfL Bochum, Schalke 04 ve 1.FC Köln altyapılarında yetişen Erdinç Karakaş 3 yıllık ve geçtiğimiz yıl kiralık olarak Rizespor’da forma giyen, Kayserispor’dan transfer ettiği Fernando Boldrin ile 3 yıllık sözleşme imzalarken, yine Fenerbahçe’den kiralık olarak Rizespor’a katılan Barış Alıcı tanıtıldı. 

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