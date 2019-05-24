Çaykur Rizespor Trabzonspor maçı hangi kanalda saat kaçta?
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 34. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor’a konuk olacak. Bordo mavililer, Çaykur Rizespor maçını kazanması, 62 puanlı Beşiktaş’ın ise sahasında Kasımpaşa karşısına puan kaybetmesi halinde sezonu üçüncü sırada tamamlayacak. Peki, Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...
Spor Toto Süper Lig'in 34. ve son haftasında Trabzonspor, Çaykur Rizespor'a konuk oluyor. Çaykur Didi Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS HD 3'ten naklen yayınlanacak.
Ligde 60 puanla 4. sırada yer alarak Avrupa kupalarına katılma hakkını garantileyen bordo-mavililer, Çaykur Rizespor karşısında kazanarak Beşiktaş'ın Kasımpaşa karşısında puan kaybetmesi halinde ligi 3. sırada tamamlayacak.
Çaykur Rizespor ise 41 puanla 10. sırada yer alırken, Karadeniz ekibinin Avrupa Kupası şansı bulunmuyor. Okan Buruk'un öğrencileri sezonun kapanışında Trabzonspor'u mağlup ederek taraftarına galibiyetle veda etmek istiyor.
ÇAYKUR RİZESPOR - TRABZONSPOR
STAT: Çaykur Didi Stadı
SAAT: 21.00
HAKEM: Yaşar Kemal Uğurlu
YAYIN: beIN SPORTS HD 3
ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Morozyuk, Abarhoun, Awaziem, Melnjak, Musa, Azubuike, Samudio, Boldrin, Aminu, Vedat
TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk
TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hosseini, Hüseyin, Novak, Sosa, Abdülkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Yusuf, Nwakaeme, Rodallega
TEKNİK DİREKTÖR: Ünal Karaman