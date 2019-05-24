HABER /  TRABZONSPOR

Çaykur Rizespor Trabzonspor maçı hangi kanalda saat kaçta?

Çaykur Rizespor Trabzonspor maçı hangi kanalda saat kaçta?

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 34. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor’a konuk olacak. Bordo mavililer, Çaykur Rizespor maçını kazanması, 62 puanlı Beşiktaş’ın ise sahasında Kasımpaşa karşısına puan kaybetmesi halinde sezonu üçüncü sırada tamamlayacak. Peki, Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

Spor Toto Süper Lig'in 34. ve son haftasında Trabzonspor, Çaykur Rizespor'a konuk oluyor. Çaykur Didi Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS HD 3'ten naklen yayınlanacak.

Ligde 60 puanla 4. sırada yer alarak Avrupa kupalarına katılma hakkını garantileyen bordo-mavililer, Çaykur Rizespor karşısında kazanarak Beşiktaş'ın Kasımpaşa karşısında puan kaybetmesi halinde ligi 3. sırada tamamlayacak.

Çaykur Rizespor ise 41 puanla 10. sırada yer alırken, Karadeniz ekibinin Avrupa Kupası şansı bulunmuyor. Okan Buruk'un öğrencileri sezonun kapanışında Trabzonspor'u mağlup ederek taraftarına galibiyetle veda etmek istiyor.

ÇAYKUR RİZESPOR - TRABZONSPOR

STAT: Çaykur Didi Stadı
SAAT: 21.00
HAKEM: Yaşar Kemal Uğurlu
YAYIN: beIN SPORTS HD 3

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Morozyuk, Abarhoun, Awaziem, Melnjak, Musa, Azubuike, Samudio, Boldrin, Aminu, Vedat
TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hosseini, Hüseyin, Novak, Sosa, Abdülkadir Parmak,  Abdülkadir Ömür, Yusuf, Nwakaeme, Rodallega
TEKNİK DİREKTÖR: Ünal Karaman

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Beşiktaş Kasımpaşa maçı hangi kanalda saat kaçta?
Beşiktaş Kasımpaşa maçı hangi kanalda saat kaçta?
Sivasspor Galatasaray maçı hangi kanalda saat kaçta?
Sivasspor Galatasaray maçı hangi kanalda saat kaçta?
İmamoğlu ile seçmen arasında güldüren diyalog: Talimat yok!
İmamoğlu ile seçmen arasında güldüren diyalog: Talimat yok!
May'den sonra Brexit süreci sertleşebilir
May'den sonra Brexit süreci sertleşebilir
İmamoğlu İngiliz Financial Times'a konuştu
İmamoğlu İngiliz Financial Times'a konuştu
Muhammet Emin Akbaşoğlu'ndan Bülent Tezcan'a YSK tepkisi!
Muhammet Emin Akbaşoğlu'ndan Bülent Tezcan'a YSK tepkisi!
ÖNCEKİ HABERLER
İVME Finansman Paketi, üreticimize can suyu olacak
İVME Finansman Paketi, üreticimize can suyu olacak
Fatih'te 4 buçuk kilo altın çalan zanlılar bakın nasıl kıskıvrak yakalandı
Fatih'te 4 buçuk kilo altın çalan zanlılar bakın nasıl kıskıvrak yakalandı
NASA Mars bileti 2020 isim yazdırma nasıl yapılır paralı mı?
NASA Mars bileti 2020 isim yazdırma nasıl yapılır paralı mı?
Jetler havalandı! Kuzey Irak'ta PKK hedefleri yerle bir edildi
Jetler havalandı! Kuzey Irak'ta PKK hedefleri yerle bir edildi
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan YSK'nın gerekçeli kararına ilk yorum
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan YSK'nın gerekçeli kararına ilk yorum
Ağda ve epilasyon yaptırınca oruç bozulur mu Diyanet cevabı
Ağda ve epilasyon yaptırınca oruç bozulur mu Diyanet cevabı
Binali Yıldırım'dan Ekrem İmamoğlu'nun "Televizyona çıkalım" çağrısına yanıt!
Binali Yıldırım'dan Ekrem İmamoğlu'nun "Televizyona çıkalım" çağrısına yanıt!
Kadir Gecesi hangi gün 12 rekatlık Kadir gecesi namazı kılınışı
Kadir Gecesi hangi gün 12 rekatlık Kadir gecesi namazı kılınışı
Yorumlar