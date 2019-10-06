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Çaykur Rizespor Trabzonspor maçı CANLI YAYIN

Süper Lig'de Galatasaray ve Fenerbahçe'nin puan kaybettiği 7. haftada Trabzonspor, Karadeniz derbisinde Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşıyor. Beşiktaş'ı farklı yenen ve Basel ile 1-1 berabere kalan Fırtına, Çaykur Rizespor'u yenerek üst sıralara yükselmek istiyor. Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

Süper Lig'in 7. haftası Karadeniz derbisine sahne oluyor. Çaykur Rizespor sahasında Trabzonspor'u konuk ediyor. Hüseyin Göçek'in yönettiği mücadele saat 19.00'da başladı beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanıyor.

Lige üst üste 2 galibiyet ile başlayan Çaykur Rizespor ardından bir düşüşe geçti ve oynadığı son 4 karşılaşmadan sadece 2 puanla ayrılabildi. Evinde oynadığı son beş Süper Lig maçının üçünü kaybeden Rizespor (1G 1B), aynı sayıda mağlubiyeti bundan önceki 19 iç saha maçında görmüştü (8G 8B). 

Geçtiğimiz hafta sahasında Beşiktaş'ı 4-1'lik skor ile geçen Trabzonspor ise sahadan 3 puanla ayrılarak milli araya moralli girmek istiyor. Trabzonspor, Süper Lig'de Rizespor ile oynadığı 36 maçın 31'inde yenilmedi (23G 8B 5M). Süper Lig'de rakiplerine 18 maçtır gol atmayı başaran Trabzonspor, hem ligde devam eden en uzun seriyi hem de kendi tarihinin en uzun gol atma serisini yaşıyor.

Çaykur Rizespor: 0 - 0 :Trabzonspor

Stat: Çaykur Didi
Hakem: Hüseyin Göçek
Saat: 19.00
Yayın: beIN SPORTS 1

Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Chatziisaias, Diomande, Melnjak, Talbi, Abdullah, Attamah, Boldrin, Oğulcan, Samudio

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Novak, Obi Mikel, A. Parmak, Sosa, K. Ahmet, Nwakaeme, Sörloth

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