Çaykur Rizespor Trabzonspor maçı CANLI YAYIN
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 34. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor’a konuk oluyor. Bordo mavililer, Çaykur Rizespor maçını kazanması, 62 puanlı Beşiktaş’ın ise sahasında Kasımpaşa karşısına puan kaybetmesi halinde sezonu üçüncü sırada tamamlayacak. Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...
Spor Toto Süper Lig'in 34. ve son haftasında Trabzonspor, Çaykur Rizespor'a konuk oluyor. Çaykur Didi Stadı'ndaki karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor.
Ligde 60 puanla 4. sırada yer alarak Avrupa kupalarına katılma hakkını garantileyen bordo mavililer, Çaykur Rizespor karşısında kazanarak Beşiktaş'ın Kasımpaşa karşısında puan kaybetmesi halinde ligi 3. sırada tamamlayacak.
ÇAYKUR RİZESPOR: 0 - 0 :TRABZONSPOR
STAT: Çaykur Didi Stadı
HAKEM: Yaşar Kemal Uğurlu
ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Moroziuk, Saadane, Awaziem, Melnjak, Musa, Boldrin, Azubuike, Samudio, Atııf, Muric
TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk
TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Majid, Novak, Abdülkadir Parmak, Jose Sosa, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Rodallega
TEKNİK DİREKTÖR: Ünal Karaman