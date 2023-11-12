Çaykur Rizespor, İstanbulspor karşısında

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Çaykur Rizespor, İstanbulspor karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 üstün tamamladı.

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Maçtan dakikalar

5. dakikada ev sahibi ekip, yeşil sahalarda ender görülen bir golle öne geçti. Kaleci Jensen'in önde olduğunu gören Shelvey, orta yuvarlağın kendi yara alanından aşırtma vuruş ile topu filelere gönderdi: 1-0

15. dakikada Saurbeck'in ceza yayı üzerine ara pası ile hareketlenen Mithat Pala'nın rakibinden sıyrıldıktan sonra ceza sahası içerisine girip yerden şutunda, kaleci Jensen yatarak topu çelmeyi başardı.

25. dakikada Emir Kaan Gültekin'in yerden paralel pasında, Ali Yaşar'ın ceza yayı dışında kontrol edip vuruşunda, meşin yuvarlak üsten dışarı çıktı.

35. dakikada Olawoyin'in pasıyla buluşan Shelvey'in yaklaşık 30 metreden sert şutunda, iyi uzanan kaleci Jensen topu kornere çeldi.

Mücadelenin ilk yarısını, ev sahibi ekip 1-0 önde tamamladı.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Sarper Barış Saka, Candaş Elbil, Emrah Ünal

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Muhammet Taha Şahin, Mocsi, Emirhan Topçu, Halil İbrahim Pehlivan, Mithat Pala, Shelvey, Olawoyin, Varesanovic, Sauerbeck, Minchev

İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Mehmet Yeşil, Okan Erdoğan (Dk.44 Sambissa), Ali Yaşar, Muammer Sarıkaya, Vorobjovas, Sylvanus Deli, Ndao, Mendy, Emir Kaan Gültekin

Gol: Dk.5 Shelvey (Çaykur Rizespor)